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«Йокерит» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Пильстрема

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» дома уступил «Йокериту» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Павел Воробей, у гостей – Никлас Йенсен, Марко Анттила и Антти Пильстрем (дважды).

Финский клуб занимает на данный момент пятое место в Западной конференции, китайская команда также идет пятой, но на Востоке.

11 сентября «Куньлунь» примет ЦСКА, а «Йокерит» в тот же день сыграет в гостях с «Амуром».

Матч

Куньлунь Ред Стар - Йокерит - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы:

Йенсен Н. (Регин, Гилрой), 32:51 (0:1). Анттила (Ниеми, Пильстрём), 46:11 (0:2). Воробей (Костицын, Вольски), 47:01 (1:2). Пильстрём (Анттила, Ниеми), 49:46 (1:3). Пильстрём 58:22 (1:4).

Место и дата

09 сентября 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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