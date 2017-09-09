«Йокерит» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Пильстрема
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Куньлунь» дома уступил «Йокериту» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Павел Воробей, у гостей – Никлас Йенсен, Марко Анттила и Антти Пильстрем (дважды).
Финский клуб занимает на данный момент пятое место в Западной конференции, китайская команда также идет пятой, но на Востоке.
11 сентября «Куньлунь» примет ЦСКА, а «Йокерит» в тот же день сыграет в гостях с «Амуром».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Йокерит - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы:
Йенсен Н. (Регин, Гилрой), 32:51 (0:1). Анттила (Ниеми, Пильстрём), 46:11 (0:2). Воробей (Костицын, Вольски), 47:01 (1:2). Пильстрём (Анттила, Ниеми), 49:46 (1:3). Пильстрём 58:22 (1:4).
Место и дата
09 сентября 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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