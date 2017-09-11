Александр Гулявцев: На выезд «Северсталь» отправится с хорошим настроением

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» 1:0.

- Игра тяжелая и напряженная. Об этом говорит и счет. Наши парни сегодня выдержали план на игру. Где-то у нас не получалось в атаке – мы никак не можем «разродиться» на голы. Но, если мы будем терпеть и воевать как сегодня, то это придёт. В этом матче нападение помогало защитникам, те, в свою очередь, хорошо помогли вратарю. Конечно, надо отдать должное Юлиусу. Он сегодня сыграл надежно, хладнокровно.

Сегодняшние три очка получились тяжелыми. Они завоеваны в борьбе, в бою. И я очень доволен этим результатом. На выезд мы отправимся с хорошим настроением, - передает слова тренера официальный сайт «Северстали».

Добавим, что следующий матч череповецкая команда проведет 14 сентября на выезде против «Ак Барса».