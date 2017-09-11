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Владимир Крикунов: Все три шайбы у нас пропустило одно звено. Наверное, поэтому и проиграли

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

- Мы не использовали моменты, которые у нас были в начале встречи. Возможно, игра сложилась бы по-другому. К сожалению, у нас ещё игроки первого звена приболели. Два гола пропустили с одного и того же места, хотя разбирали и предупреждали хоккеистов. Все три шайбы у нас пропустило одно звено. Наверное, поэтому и проиграли.

- Возможно ли усиление в игре и в составе? Сейчас только начало. Шесть команд находятся в двух-трех очках, после еще одного поражения можем оказаться внизу, так что это мнимое лидерство. Усиление возможно, поскольку окно, когда можно заявлять, открыто, - приводит слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста».

Добавим, что в следующем матче «Автомобилист» 13 сентября сыграет в гостях со СКА.

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