Алексей Кудашов: Проблемы «Локомотива» видны, будем исправлять

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

- Результат положительный, но то, что проблем в игре больше, чем достаточно – тоже очевидно. Проблемы видны, вы их тоже видели, будем исправлять.

Что случилось с командой в третьем периоде? При счете 3:0 дали задание игрокам сыграть просто, принимать правильные решения. Не отбрасывать шайбу, что может привести к контратакам, потерям. Но продолжали наступать на те же грабли, получили удаления, получили голы, - приводит слова Кудашова официальный сайт «Автомобилиста».