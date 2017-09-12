Пауэрлифтер отстранен от соревнований из-за футболки с Путиным

Российский пауэрлифтер Владимир Балынец отстранен Международной федерацией пауэрлифтинга от соревнований до конца 2017 года за демонстрацию футболки с изображением Путина. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров.

По словам Гренадерова, спортсмен вышел на церемонию награждения Чемпионата Европы по классическому жиму лежа в футболке с изображением Путина. По словам Балынца, футболка приносит ему удачу и является талисманом. Международная федерация пауэрлифтинга расценила это как нарушение ст.3, п.4 IPF, которая запрещает демонстрацию всех религиозных и политических символик.

Чемпионат Европы проходил в Финляндии с 10 по 13 августа.