Алексей Сорокин: Очень важно, что Россия сохранила место в управляющем органе мирового футбола

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал свое избрание в состав совета ФИФА.

«Это событие крайне важное для России в целом, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года.

Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и мировой футбольной державой, (страна) очень плотно интегрирована в мировой футбол».

Напомним, выборы в совет ФИФА состоялись в среду на внеочередном конгрессе УЕФА в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место от Европы. Срок его полномочий рассчитан до 2021 года.

Добавим, что в результате реорганизации ФИФА совет организации заменил ранее действовавший исполком.