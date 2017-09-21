Итальянский журналист: Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом
Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий
российский футбол для изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, заявил, что не сомневается в
чемпионстве «Зенита».
«Краснодар»
в этом сезоне должен финишировать в зоне Лиги чемпионов. Ранний вылет из Лиги
Европы и Кубка России «быки» теперь могут перекрыть только призовым местом в
чемпионате. «Горожане» способны по ходу турнира конкурировать и с «Зенитом» за
первое место, но в том, что чемпионом в итоге станет именно питерский клуб,
который сейчас самый сильный в лиге, я даже не сомневаюсь.
Что думаю про ЦСКА и «Локомотив»?
По-моему, у армейцев шансов занять лигочемпионское место больше, чем у
железнодорожников: ЦСКА сильнее «Локомотива» и по составу, и по опыту борьбы в
верхней части таблицы. Я не удивлюсь, если железнодорожники сейчас продолжат
терять очки после домашнего поражения от «Амкара», потому что на старте турнира
они превзошли свои же возможности. Но в Лиге Европы «Локомотив» точно должен
проходить в плей-офф, поскольку там ему досталась просто чудо-группа с «Шерифом»
и «Злином», - цитирует Брагу Евро-Футбол.Ру.
«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 24 очка
после десяти туров.