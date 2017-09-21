Итальянский журналист: Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, заявил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита».

«Краснодар» в этом сезоне должен финишировать в зоне Лиги чемпионов. Ранний вылет из Лиги Европы и Кубка России «быки» теперь могут перекрыть только призовым местом в чемпионате. «Горожане» способны по ходу турнира конкурировать и с «Зенитом» за первое место, но в том, что чемпионом в итоге станет именно питерский клуб, который сейчас самый сильный в лиге, я даже не сомневаюсь.

Что думаю про ЦСКА и «Локомотив»? По-моему, у армейцев шансов занять лигочемпионское место больше, чем у железнодорожников: ЦСКА сильнее «Локомотива» и по составу, и по опыту борьбы в верхней части таблицы. Я не удивлюсь, если железнодорожники сейчас продолжат терять очки после домашнего поражения от «Амкара», потому что на старте турнира они превзошли свои же возможности. Но в Лиге Европы «Локомотив» точно должен проходить в плей-офф, поскольку там ему досталась просто чудо-группа с «Шерифом» и «Злином», - цитирует Брагу Евро-Футбол.Ру.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 24 очка после десяти туров.