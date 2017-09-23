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Владимир Воробьев: Мы преподнесли хороший подарок Еремееву на день рождения

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:3).

- Хотелось бы поздравить ребят, болельщиков «Динамо» с победой. Отдельно хотелось бы поздравить здесь, в Казахстане, легенду устькаменогорского хоккея, динамовца Виталия Михайловича Еремеева с днем рождения. Мы преподнесли очень хороший подарок этому человеку, чем я очень доволен, - передает слова Воробьева пресс-служба «Барыса».

Матч

Барыс - Динамо - 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы:

Комаров (Казионов, Алексеев), 4:10 (0:1). Пушкарёв (Маклюков, Вей), 24:46 (1:1). Карсумс (Терещенко, Тарасов), 30:20 (1:2). Доус (Карлссон), 34:22 (2:2). Бойд (Кутейкин, Подшендялов), 35:47 (2:3). Доус 47:15 (3:3). Алексеев (Никулин, Игумнов), 55:23 (3:4). Тарасов (E. Artyukhin), 59:04 (3:5).

Место и дата

23 сентября 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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