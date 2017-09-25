«Югра» подписала нападающего Лауту

«Югра» заключила двухлетний контракт с нападающим Артуром Лаутой.

21-летний форвард- воспитанник омской школы хоккея. В МХЛ провел 102 матча за «Омских Ястребов», набрав 87 (49+38) очков. В КХЛ дебютировал в сезоне 2014/2015 в родном «Авангарде». В 76 играх за команду мастеров заработал 9 (7+2) очков.

Лаута является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.