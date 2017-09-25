Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия0 : 1Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард0 : 0Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Зимин: Тренерский штаб Знарка сделал правильные выводы после Кубка мира-2016

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился мнением о старте СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, команда Олега Знарка выиграла все 14 проведенных матчей.

- С точки зрения командных взаимодействий у Санкт-Петербурга сегодня в КХЛ конкурентов нет. Это, к слову, показал и Кубок открытия, когда СКА без особых проблем победил ЦСКА. На мой взгляд, тренерский штаб СКА и сборной России сделал очень правильные выводы после Кубка мира-2016. В более современный и комбинационный хоккей стал играть СКА, довольно легко взявший Кубок Гагарина-2017. Да и наша национальная команда весной на чемпионате планеты в Кельне выглядела по-новому, более свежо. Там только одна ошибка помешала нам в полуфинале пройти Канаду и выиграть главный трофей, - сказал Зимин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Шляхтин: Вопрос бюджета «Лады» с отставкой Меркушкина не подвиснетМинистр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает, что отставка Николая Меркушкина с поста губернатора региона не отразится на финансировании «Лады».«Барыс» – СКА. Шестеркин – в воротах, Барабанов сыграет в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыс».Игорь Есмантович: Капризов перешел в ЦСКА из-за недовольства условиями в УфеПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о причинах перехода нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.«Капризов получал мало денег в Уфе, но теперь счастлив в ЦСКА». Так ли это?«Капризов получал мало денег в Уфе, но теперь счастлив в ЦСКА». Так ли это?О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Андрей Коваленко: Надеемся, что Рыспаев уже в конце октября вернется в КХЛГлава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение о снятии бессрочной дисквалификации с Дамира Рыспаева и допуске игрока на месяц к соревнованиям ВХЛ.
Футбол
Массимо Каррера: «Спартак», несмотря ни на что, остается семьей
Футбол
Промес, скорее всего, не сыграет с «Ливерпулем»
Футбол
Массимо Каррера: «Спартак» должен сыграть идеальный матч с «Ливерпулем»
Футбол
Антонио Конте: Я тоскую по Италии и не планирую оставаться за границей надолго
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости