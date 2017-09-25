Евгений Зимин: Тренерский штаб Знарка сделал правильные выводы после Кубка мира-2016
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился мнением о старте СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Напомним, команда Олега Знарка выиграла все 14 проведенных матчей.
- С точки зрения командных взаимодействий у Санкт-Петербурга сегодня в КХЛ конкурентов нет. Это, к слову, показал и Кубок открытия, когда СКА без особых проблем победил ЦСКА. На мой взгляд, тренерский штаб СКА и сборной России сделал очень правильные выводы после Кубка мира-2016. В более современный и комбинационный хоккей стал играть СКА, довольно легко взявший Кубок Гагарина-2017. Да и наша национальная команда весной на чемпионате планеты в Кельне выглядела по-новому, более свежо. Там только одна ошибка помешала нам в полуфинале пройти Канаду и выиграть главный трофей, - сказал Зимин.