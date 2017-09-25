Александр Евсеенков: Сделаем все, чтобы «Северсталь» осталась в КХЛ

Защитник «Северстали» Александр Евсеенков на встрече с работниками Череповецкого металлургического комбината ответил на вопрос о настрое команды в связи с предстоящим сокращением КХЛ.

- Что зависит от игроков, от команды, мы все необходимое делаем. Стараемся приложить все силы, чтобы «Северсталь» осталась в КХЛ. Все прекрасно понимают ситуацию, которая повисла. Ребята все силы отдают, делают возможное и невозможное. От команды могу сказать, что мы все сделаем, чтобы «Северсталь» осталась в КХЛ. Я думаю, что все будет хорошо: попадем в плей-офф и сыграем там, как минимум, несколько раундов, чтобы хоккей в Череповце жил, - сказал игрок.