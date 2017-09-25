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Сборная России по хоккею начнет ОИ-2018 матчем со Словакией

Источник:  IIHFКомментарии

Сборная России по хоккею начнет выступление на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 14 февраля матчем со словаками. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Так же сообщается, что в группе В российские хоккеисты 16 февраля встретятся со словенцами. 17 февраля состоится игра с командой США.

Мужской хоккейный турнир на ОИ-2018 пройдет с 14 по 25 февраля. Матчи пройдут в Союзном хоккейном центре и на Спортивной арене Университета Квандон.

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