Сборная России по хоккею начнет ОИ-2018 матчем со Словакией

Сборная России по хоккею начнет выступление на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 14 февраля матчем со словаками. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Так же сообщается, что в группе В российские хоккеисты 16 февраля встретятся со словенцами. 17 февраля состоится игра с командой США.

Мужской хоккейный турнир на ОИ-2018 пройдет с 14 по 25 февраля. Матчи пройдут в Союзном хоккейном центре и на Спортивной арене Университета Квандон.