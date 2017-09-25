Хосеп Гвардиола: Мне всегда было трудно противостоять «Шахтеру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в групповом этапе Лиги чемпионов.

- Я уже в седьмой раз буду противостоять «Шахтеру» как тренер. Всякий раз перед игрой с этой командой у меня возникало дежавю. В «Барселоне» ее недооценивали. Какой-то «Шахтер», команда из Украины, кому какое дело. Никто толком не знал, кто там играет. Но я могу сказать, что эта команда умеет играть в футбол. У «Шахтера» всегда была хорошая команда. Одно время там играли сразу пять или шесть бразильцев. Мне всегда было трудно противостоять «Шахтеру», - цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Этихад - Сити оф Манчестер» в Англии и начнется в 21:45 по московскому времени.