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Умер рекордсмен России по бегу на 5000 метров Валерий Абрамов

Максим Кравченко
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На 61-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, рекордсмен СССР и России в беге на 5000 м Валерий Абрамов. Причины смерти не сообщаются.

Валерий установил рекорд равный 13.11,99 в итальянском городе Риети 9 сентября 1981 года. В то время это был третий результат в истории легкой атлетики. Он остается рекордсменом России на дистанции  5000 метров – ни один российский атлет пока  не смог превзойти этот результат. С 1984 по 2008 год ему принадлежал и рекорд России в беге на 10 000 м — 27.55,17.

Абрамов дважды (1981 и 1983) был бронзовым призером чемпионата Европы в помещении. Занял второе место на Кубке мира 1979 года в беге на 5000 м – 13.37,6. Валерий побеждал на чемпионатах СССР в широком диапазоне дистанций: на 1500 м в 1978, на 5000 м в 1979, на 10000 м в 1987 году. На зимних чемпионатах – 1500 м в 1983 году, 3000 м в 1978, 1981, 1982, 1983 (с рекордом СССР 7.50,89) году. 

Как сообщает TrackAndField, Похороны состоятся в субботу 17 сентября в 10 часов утра в Лобне, ул. Речная 15, на Перепечинском кладбище.

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