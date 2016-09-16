Петерис Скудра: Терпели до конца и в нужный момент реализовали большинство
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тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра признал, что у его
команды не все получалось в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским
«Локомотивом», но его подопечные смогли перетерпеть и переломить итог
встречи.
«Очень силовой и вязкий хоккей. Многое не получалось, но мы
старались стерпеть. В нужный момент нашли способ забить один гол, который
выровнял игру. В третьем периоде, когда не получалось в большинстве, мы потом
смогли успокоиться и это помогло. В последние 10 минут получилось то, что
хотели. Начали больше играть с шайбой, создавать моменты в атаке. Ребята
молодцы, терпели до конца и в нужный момент сумели реализовать
большинство», - приводит «Р-Спорт» слова Скудры.
«Торпедо» в пятницу в гостях в овертайме одержало волевую победу над «Локомотивом» со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
18 сентября 17:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция