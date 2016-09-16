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Петерис Скудра: Терпели до конца и в нужный момент реализовали большинство

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра признал, что у его команды не все получалось в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом», но его подопечные смогли перетерпеть и переломить итог встречи.

«Очень силовой и вязкий хоккей. Многое не получалось, но мы старались стерпеть. В нужный момент нашли способ забить один гол, который выровнял игру. В третьем периоде, когда не получалось в большинстве, мы потом смогли успокоиться и это помогло. В последние 10 минут получилось то, что хотели. Начали больше играть с шайбой, создавать моменты в атаке. Ребята молодцы, терпели до конца и в нужный момент сумели реализовать большинство», - приводит «Р-Спорт» слова Скудры.

«Торпедо» в пятницу в гостях в овертайме одержало волевую победу над «Локомотивом» со счетом 2:1.

Матч

Локомотив - Торпедо

Место и дата

18 сентября 17:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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