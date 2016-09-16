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Сергей Гончар: Совмещение Знарка - это вполне нормально

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар считает допустимым совмещение Олегом Знарком постов главного тренера в СКА и в национальной команде.

-  Если у тебя хорошо выстроен штаб и выстроены взаимоотношения с помощниками, которые качественно закрывают свои участки работы, в современном хоккее совмещение - это вполне нормально. Раньше, наверное, это было сложнее: не было такого количества видеоматериалов, которые тренеры могли бы посмотреть и создать объективную картину, - рассказал Гончар.

Напомним, сборная России под руководством Олега Знарка с 17 сентября по 1 октября сыграет на Кубке мира в Торонто.


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