Сергей Гончар: Совмещение Знарка - это вполне нормально

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар считает допустимым совмещение Олегом Знарком постов главного тренера в СКА и в национальной команде.

- Если у тебя хорошо выстроен штаб и выстроены взаимоотношения с помощниками, которые качественно закрывают свои участки работы, в современном хоккее совмещение - это вполне нормально. Раньше, наверное, это было сложнее: не было такого количества видеоматериалов, которые тренеры могли бы посмотреть и создать объективную картину, - рассказал Гончар.

Напомним, сборная России под руководством Олега Знарка с 17 сентября по 1 октября сыграет на Кубке мира в Торонто.



