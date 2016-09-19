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Первый заместитель президента правления ВТБ: Калитвинцев сохранит пост главного тренера «Динамо»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Василий Титов, первый заместитель президента–председателя правления ВТБ - генерального спонсора «Динамо» - прокомментировал назначение нового гендиректора клуба и отметил, что Юрий Калитвинцев сохранит пост главного тренера команды.

Напомним, сегодня стало известно, что новым гендиректором клуба вместо Сергея Сысоева назначен Евгений Муравьев, ранее работавший на аналогичной должности в «Кубани».

- Это решение центрального совета «Динамо». Оно ожидаемое и закономерное. Убежден, это решение будет полезно и для клуба, и для наших взаимоотношений, - заявил Василий Титов корреспонденту Sovsport.ru.

- Каково будущее главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева?

- Он безусловно свои позиции сохранит. 

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