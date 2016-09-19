Первый заместитель президента правления ВТБ: Калитвинцев сохранит пост главного тренера «Динамо»
Василий Титов, первый
заместитель президента–председателя правления ВТБ - генерального спонсора «Динамо» - прокомментировал назначение нового гендиректора клуба и отметил, что Юрий
Калитвинцев сохранит пост главного тренера команды.
Напомним,
сегодня стало известно, что новым гендиректором клуба вместо Сергея Сысоева
назначен Евгений Муравьев, ранее работавший на аналогичной должности в «Кубани».
- Это
решение центрального совета «Динамо». Оно ожидаемое и закономерное. Убежден, это
решение будет полезно и для клуба, и для наших взаимоотношений, - заявил
Василий Титов корреспонденту Sovsport.ru.
- Каково будущее главного
тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева?
- Он
безусловно свои позиции сохранит.
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