Никита Кучеров: Если сыграем с Северной Америкой в свой хоккей, проблем быть не должно

Нападающий сборной России Никита Кучеров поделился ожиданиями от матча с командой Северной Америки на Кубке мира.

Игра пройдет в ночь на вторник, начало в 03:00 мск. Первую встречу на турнире команда Олега Знарка проиграла шведам (1:2).

- Все понимают, в какой позиции мы сейчас находимся, - сказал форвард. - Постараемся забыть, что было в матче со шведами. Понятно, что мы не играли в свой лучший хоккей, много шайб теряли в средней зоне, не так часто держали шайбу в их зоне. Не создавали много моментов, мало бросали, чаще играли в передачу.

- Вы готовы к тому, что в матче с Северной Америкой нужно будет много обороняться?

- Почему?



- Они могут вас задавить.

- Если мы будем играть в свой хоккей, то не должно быть проблем. Нужно придерживаться своей системы, выполнять установку на игру.