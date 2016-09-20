Ирина Громова: На пробирках паралимпийцев обнаружены три царапины и один прокол

Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова рассказала об отстранении команды от Паралимпийских Игр.

«15 числа мы узнали, что попали в список Макларена. Мы абсолютно чисты, и хотим, чтобы от нас узнали о том, что произошло. В списке четыре моих ученика: Роман Петушков, Рушан Мигнегулов, Владислав Лекомцев и Светлана Коновалова. Все - Паралимпийские чемпионы.

На пробирках с пробами обнаружены три царапины и один прокол. В этом нас обвиняют. Три с лишним недели эти данные лежали в паралимпийском комитете. Мы потеряли много ценного времени. Странно, что так поступили, тем более в отношении людей, которые выиграли на четверых 12 золотых медалей Паралимпиды», - сказала Громова.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.