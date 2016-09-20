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Сергей Гимаев: Финны – слабейшая команда в нашей группе, все зависит только от нас

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.

– Если сравнить с теми финнами, которые выбили Россию в полуфинале домашнего чемпионата мира (3:1), что не так с этой сборной Финляндии?
Это примерно такая же команда, как в мае. Но остальные сборные намного сильнее. Сборная Швеции, Россия мощнее. На молодых звезд Северной Америки посмотрите – замечательные ребята! Финны на этом фоне – слабейшая команда в нашей группе.
Каково нам будет играть в четверг против соперника, который почти лишен мотивации? Думаю, сборной России самой нужно по максимуму подготовиться к матчу в четверг. Не думаю, что Финляндия сыграет за пределом возможностей. Они постараются показать хороший хоккей. Но все зависит только от нас. Мы должны сыграть в свой хоккей, – сказал специалист.

Полное интервью с Сергеем Гимаевым на Sovsport.ru появится сегодня в 12.00 мск.

Матч

Россия - Финляндия

Место и дата

22 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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