Сергей Гимаев: Финны – слабейшая команда в нашей группе, все зависит только от нас

Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.

– Если сравнить с теми финнами, которые выбили Россию в полуфинале домашнего чемпионата мира (3:1), что не так с этой сборной Финляндии?

Это примерно такая же команда, как в мае. Но остальные сборные намного сильнее. Сборная Швеции, Россия мощнее. На молодых звезд Северной Америки посмотрите – замечательные ребята! Финны на этом фоне – слабейшая команда в нашей группе.

Каково нам будет играть в четверг против соперника, который почти лишен мотивации? Думаю, сборной России самой нужно по максимуму подготовиться к матчу в четверг. Не думаю, что Финляндия сыграет за пределом возможностей. Они постараются показать хороший хоккей. Но все зависит только от нас. Мы должны сыграть в свой хоккей, – сказал специалист.

Полное интервью с Сергеем Гимаевым на Sovsport.ru появится сегодня в 12.00 мск.