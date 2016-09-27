Болельщики ЦСКА недовольны появлением бренда клуба в ролике еврейского культурного центра

Бывший пресс-атташе РФС, болельщик ЦСКА Андрей Малосолов заявил, что фанаты армейцев недовольны появлением бренда клуба в промо-ролике еврейского культурного центра «Жуковка».

- Участие Леонида Слуцкого в частном порядке, равно как и его принадлежность к конфессии никто не оспаривает. В ролике еврейского центра был системно показан бренд ЦСКА. Это привело к достаточно широким спорам и неоднозначной оценке со стороны очень многих болельщиков ЦСКА.

Думаю, вне зависимости от того, согласен ли клуб на присутствие в ролике, этим не довольны болельщики. В армейском клубе объединены люди разного вероисповедания, и на трибунах нет места религиозным и политическим спорам. С тем же успехом бренд ЦСКА можно отождествить с другой конфессией. На поддержку клуба в сегодняшнем матче это не повлияет, но Леониду Слуцкому это решение принесет минусы в карму, — заявил Малосолов официальному сайту телеканала 360.

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Сегодня ЦСКА сыграет на новой домашней арене с лондонским «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.