Курбан Бердыев: Руководство клуба и тренерский штаб должны стать одним целым, иначе не будет результата

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев оценил своих коллег по тренерскому штабу, а также рассказал о своем видении футбола.



«Могу с гордостью заявить, что у меня один из сильнейших тренерских штабов в России. В «Ростове» нет никаких мелочей. Если мы за что-то беремся, стараемся сделать все основательно.



Футболист должен приезжать на базу словно домой. Это нужно создавать! Если тренерский штаб занимается одним делом, а руководство чем-то другим – не будет результата. Все должно стать единым целым. Когда это делается, тогда и есть результат», – сказал специалист в интервью телеканалу «Матч ТВ» в рамках фильма о донской команде.

Напомним, в тренерский штаб «Ростова» входят следующие специалисты: Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Владимир Кулаев, Юрий Санчес Солано Хосе и Пастор Верчили.