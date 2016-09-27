Дэвид Мойес: Болельщики имеют право знать, сколько зарабатывают футбольные агенты

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес полагает, что деятельность и заработки футбольных агентов должны быть более прозрачными.

- Я никогда не видел, чтобы агенты обнародовали свои гонорары, очень редко эта информация становиться доступной. Думаю, было бы замечательно, если бы их обязали это делать. Футбол стал бы намного прозрачнее.

Болельщики имеют право знать, сколько заработал агент игрока, которого только что подписал их клуб.

Эта информация может стать по-настоящему шокирующей. Тогда люди увидят, что клуб платит не только за трансфер как таковой. Клубам бы пришлось открыто сообщать, сколько они заплатили агентам, - заявил Мойес.

Напомним, в последние недели в английском футболе разгорелся коррупционный скандал, который привел к отставке главного тренера сборной страны Сэма Эллардайса.

Дэвид Мойес возглавил «Сандерленд» в июле текущего года. Ранее он работал с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад».

