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Сергей Скорович: В субботу сборной России предстоит самое серьезное испытание

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2016 против команды Аргентины.

- Любой финал – это очень сложный матч, где встречаются лучшие на данный момент команды турнира. Мы прекрасно понимаем, что в субботу нам предстоит самое серьезное испытание. Это финал чемпионата мира. Конечно, волнение есть. Но эти эмоции мы стараемся держать под контролем, излишняя нервозность может помешать. Расцениваю состояние команды как хорошее – и в плане психологии, и в плане физической подготовки. Но на все вопросы ответит только игра.

У нас был четкий план подготовки к каждому сопернику, мы не делили их на слабых и сильных. То же самое и с Аргентиной: мы изучаем все нюансы, выстраиваем план и испытываем огромное уважение к этой команде. Она сильна коллективом. Это не Италия, не Бразилия и не Испания, где есть ярко выраженные звезды. Аргентина – очень дисциплинированная, управляемая команда, которая хорошо действует в обороне и выглядит очень ровно. План на игру строим и мы, и наши соперники. И только матч всех рассудит, - заявил Скорович.

Финальный матч Россия - Аргентина начнется в Колумбии сегодня в 22:30 по московскому времени.

Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся с 1989 года. 5 раз эти турниры выиграли бразильцы и дважды - испанцы.

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