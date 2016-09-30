Гол Смолова в ворота ЦСКА - лучший в 8-м туре РФПЛ
Посетители Sovsport.ru выбрали лучший гол 8-го тура чемпионата России по футболу.
Лучшим стал забитый мяч форвардом «Краснодара» Федором Смоловым в ворота московского ЦСКА. За этот вариант отдали голоса 535 человек (52,2%).
Второе место занял гол полузащитника казанского «Рубина» Руслана Камболова в ворота «Томи» (269 человек; 26,2%), третье - второй гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота махачкалинского «Анжи» (53 человека; 5,2%).
Лучшие голы туров:
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)