Сергей Веденеев: Результативная ничья представляется мне наиболее вероятным исходом противостояния «Зенит» - «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ питерцев со «Спартаком».

- Встречаются два лидера российского футбола, в составе которых играют футболисты национальных команд и лучшие бомбардиры РФПЛ, - поделился своим мнением с «Известиями» Веденеев. - За такими матчами всегда приятно наблюдать. Это настоящее украшение российского первенства. По сравнению с прошлым сезоном команды изменились. «Зенит» покинул столп обороны - Гарай, и это заметно ослабило защитную линию. Также ушел главный лидер атакующей линии - Халк. В то же время «Спартак» стал более дисциплинирован в обороне. Думаю, этот матч будет серьезно отличаться от игр между этими же командами в прошлом сезоне. Результативная ничья представляется мне наиболее вероятным исходом противостояния.

Напомним, что матч «Зенит» - «Спартак» состоится 2 октября в 16:30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ. В активе красно-белых 19 очков. Второе место занимает ЦСКА (18 очков), тройку замыкает «Зенит» (16 очков).