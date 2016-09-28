Виталий Мутко: Поздравляю сборную России со вторым местом на ЧМ-2016

Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал выдающимся результат сборной России, занявшей второе место на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии.

- Конечно, я немножко расстроен, всегда обидно проигрывать в финале. Впрочем, это приятное расстройство, ведь мы впервые стали серебряными призерами чемпионата мира. Финал получился интересным, драматичным, Аргентина победила заслуженно, ну а наша команда не сумела показать свой лучший футбол. Аргентинцы показали более командный футбол, да и тактически действовали грамотнее.

Тем не менее, я хочу поздравить наших ребят со вторым местом, они здорово провели турнир, в четвертьфинале одолели грандов - испанцев. В целом это выдающийся результат, - отметил глава РФС.

В субботу подопечные Сергея Скоровича уступили аргентинцам со счетом 4:5. После первого тайма россияне проигрывали - 1:2. В составе россиян хет-триком отметился Эдер Лима, а еще один мяч забил Дмитрий Лысков.