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Виталий Мутко: Поздравляю сборную России со вторым местом на ЧМ-2016

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал выдающимся результат сборной России, занявшей второе место на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии. 

- Конечно, я немножко расстроен, всегда обидно проигрывать в финале. Впрочем, это приятное расстройство, ведь мы впервые стали серебряными призерами чемпионата мира. Финал получился интересным, драматичным, Аргентина победила заслуженно, ну а наша команда не сумела показать свой лучший футбол. Аргентинцы показали более командный футбол, да и тактически действовали грамотнее.

Тем не менее, я хочу поздравить наших ребят со вторым местом, они здорово провели турнир, в четвертьфинале одолели грандов - испанцев. В целом это выдающийся результат, - отметил глава РФС.

 В субботу подопечные Сергея Скоровича уступили аргентинцам со счетом 4:5. После первого тайма россияне проигрывали - 1:2. В составе россиян хет-триком отметился Эдер Лима, а еще один мяч забил Дмитрий Лысков.  



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