Тренер «Осасуны» оказался в больнице после матча с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Осасуны» Энрике Мартин был госпитализирован после матча 7-го тура чемпионата Испании по футболу против «Лас Пальмаса» (2:2), сообщает официальный сайт клуба.

60-летний Мартин почувствовал недомогание в начале игры. У него повысилось артериальное давление, но врачи «Осасуны» смогли оказать тренеру помощь. После матча специалист был отправлен в больницу, где прошел необходимое обследование.

Энрике Мартин возглавил «Осасуну» в мае 2015 года и смог вывести команду из Памплоны в примеру.

Команда занимает 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав три очка в после семи туров.