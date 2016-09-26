Тренер «Осасуны» оказался в больнице после матча с «Лас-Пальмасом»
Главный тренер «Осасуны» Энрике Мартин был госпитализирован после матча 7-го тура чемпионата Испании по футболу против «Лас Пальмаса» (2:2), сообщает официальный сайт клуба.
60-летний Мартин почувствовал недомогание в начале игры. У него повысилось артериальное давление, но врачи «Осасуны» смогли оказать тренеру помощь. После матча специалист был отправлен в больницу, где прошел необходимое обследование.
Энрике Мартин возглавил «Осасуну» в мае 2015 года и смог вывести команду из Памплоны в примеру.
Команда занимает 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав три очка в после семи туров.
Матч
Осасуна - Лас-Пальмас - 2:2 (2:0)
Голы
Торрес 7 (1:0 - пен.). Леон 45 (2:0). Гомес 57 (2:1). Гарсия Д. 90 (2:2).
Состав
Осасуна: Наузет, Фланьо М., Фуэнтес (Боннин, 62), Ойер, Гарсия У., Тьенса, Á. Berenguer, де лас Куэвас, Торрес (M. Olavide, 81), Леон (Ромеро, 64), Гарсия Д.
Лас-Пальмас: Лисоаин, Артильес (Асдрубал, 86), Лопеш (Кастельяно Д., 69), Маседо, Гарсия Д., Гарсия М. (Момо, 69), Меса, Тана, Боатенг, Гомес, Ливайя
Предупреждения:
Гарсия У., 71; Тьенса, 78; Наузет, 90 - Артильес, 34; Ливайя, 71; Маседо, 74; Тана, 83
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
01 октября 19:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция