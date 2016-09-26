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Тренер «Осасуны» оказался в больнице после матча с «Лас-Пальмасом»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Главный тренер «Осасуны» Энрике Мартин был госпитализирован после матча 7-го тура чемпионата Испании по футболу против «Лас Пальмаса» (2:2), сообщает официальный сайт клуба.

60-летний Мартин почувствовал недомогание в начале игры. У него повысилось артериальное давление, но врачи «Осасуны» смогли оказать тренеру помощь. После матча специалист был отправлен в больницу, где прошел необходимое обследование.

Энрике Мартин возглавил «Осасуну» в мае 2015 года и смог вывести команду из Памплоны в примеру.

Команда занимает 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав три очка в после семи туров.

Матч

Осасуна - Лас-Пальмас - 2:2 (2:0)

Голы

Торрес 7 (1:0 - пен.). Леон 45 (2:0). Гомес 57 (2:1). Гарсия Д. 90 (2:2).

Состав

Осасуна: Наузет, Фланьо М., Фуэнтес (Боннин, 62), Ойер, Гарсия У., Тьенса, Á. Berenguer, де лас Куэвас, Торрес (M. Olavide, 81), Леон (Ромеро, 64), Гарсия Д.

Лас-Пальмас: Лисоаин, Артильес (Асдрубал, 86), Лопеш (Кастельяно Д., 69), Маседо, Гарсия Д., Гарсия М. (Момо, 69), Меса, Тана, Боатенг, Гомес, Ливайя

Предупреждения:

Гарсия У., 71; Тьенса, 78; Наузет, 90 - Артильес, 34; Ливайя, 71; Маседо, 74; Тана, 83

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

01 октября 19:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция




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