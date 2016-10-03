Гендиректор «Зари»: Манчестер мне не понравился – очень грязно и мужчины целуются на улицах
Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о поездке в
Манчестер. Напомним, что в рамках группового турнира Лиги Европы украинский
клуб уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.
«Мы были в Англии только в Манчестере и мне
этот город не понравился. Очень грязно. Возле гостиницы, которая находилась,
между прочим, в центре города, всю ночь на асфальте спят бомжи. Я прогуливался
вечером и побывал чуть дальше от центра. Там ещё хуже. Масса нетрезвых людей.
Дико для
меня было видеть на то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Мне это очень
не нравится. Потому всем нашим Евроингеграторам предложил бы 20 раз подумать.
Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин
и бомжей, спящих в центре города», - цитирует Рафаилова официальный сайт клуба.
После двух туров «Заря» в своей группе имеет в активе одно очко и занимает последнее место. В предыдущем матче они сыграли в Одессе вничью с «Фенербахче» - 1:1.