Гендиректор «Зари»: Манчестер мне не понравился – очень грязно и мужчины целуются на улицах

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о поездке в Манчестер. Напомним, что в рамках группового турнира Лиги Европы украинский клуб уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.

«Мы были в Англии только в Манчестере и мне этот город не понравился. Очень грязно. Возле гостиницы, которая находилась, между прочим, в центре города, всю ночь на асфальте спят бомжи. Я прогуливался вечером и побывал чуть дальше от центра. Там ещё хуже. Масса нетрезвых людей.

Дико для меня было видеть на то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Мне это очень не нравится. Потому всем нашим Евроингеграторам предложил бы 20 раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бомжей, спящих в центре города», - цитирует Рафаилова официальный сайт клуба.

После двух туров «Заря» в своей группе имеет в активе одно очко и занимает последнее место. В предыдущем матче они сыграли в Одессе вничью с «Фенербахче» - 1:1.