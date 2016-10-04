Передачу «Свисток» по матчу «Зенит» - «Спартак» отменили
В эфире телеканала «Наш футбол» не вышла передача «Свисток»,
посвященная матчу чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2). В ней должен был
принять участие заместитель руководителя департамента судейства и
инспектирования РФС Станислав Сухина.
Как
заявил комментатор «Матч ТВ», Константин Генич, передача не вышла в эфир из-за
болезни ее ведущего Владислава Батурина. Планировалось, что будет обсуждаться
работа главного арбитра матча Сергея Иванова и его помощников.
Напомним, после окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция