Передачу «Свисток» по матчу «Зенит» - «Спартак» отменили

В эфире телеканала «Наш футбол» не вышла передача «Свисток», посвященная матчу чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2). В ней должен был принять участие заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.

Как заявил комментатор «Матч ТВ», Константин Генич, передача не вышла в эфир из-за болезни ее ведущего Владислава Батурина. Планировалось, что будет обсуждаться работа главного арбитра матча Сергея Иванова и его помощников.

Напомним, после окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.