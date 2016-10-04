ЦСКА на выезде обыграл «Медвешчак»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между
хорватским «Медвешчаком» и московским ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 5:2 в пользу ЦСКА.
В составе московских армейцев
отличились Стефан Да Коста, Ян Муршак, Кирилл Петров, который сделал дубль, и
Валерий Ничушкин. У хозяев дубль сделал Александр Жиру.
ЦСКА набрал 43 очка и продолжает лидировать в Западной конференции. У «Медвешчака» 20 очков и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - ЦСКА - 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Голы:
да Коста (Алексеев), 24:16 (0:1). Муршак (Петров), 29:58 (0:2 - мен.). Жиру (Болдюк, Геноуэй), 33:44 (1:2 - бол.). Петров (Ничушкин), 34:46 (1:3). Петров (да Коста), 42:53 (1:4 - бол.). Ничушкин (Петров, Киселевич), 44:48 (1:5 - бол.). Жиру (Мертль, Крейчик), 45:42 (2:5 - бол.).
Место и дата
04 октября 20:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция