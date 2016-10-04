Олег Знарок: До идеальной игры СКА еще далеко
Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (6:0).
- Хороший счет, хорошая атмосфера, хорошая команда у пана
Ржиги. Нам было тяжело с самого начала, счет 6:0 не говорит об обратном. Хорошая игра, но до
идеальной игры нам еще далеко.
- Насколько важно было победить после поражения в Хорватии и
перед игрой с ЦСКА?
- Нам важно побеждать в каждом матче. Мы к этому стремимся, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, СКА разгромил «Слован» в Братиславе со счетом 6:0. Хет-трик оформил Илья Ковальчук, еще по голу забили Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес. Вратарь Игорь Шестеркин провел третий матч на ноль.
Армейцы набрали 39 очков в 17 играх и остались на второй позиции в Западной конференции. Словацкий клуб идет на 13-м месте, имея в активе 16 очков после 15 встреч.
6 октября СКА примет в Ледовом дворце ЦСКА, а «Слован» встретится в Братиславе с «Северсталью».
Матч
Слован - СКА - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы:
Ковальчук 0:37 (0:1). Ковальчук 30:41 (0:2). Коскиранта (Мозес, Хохлачёв), 39:18 (0:3). Ковальчук (Тихонов, Плотников), 40:38 (0:4). Прохоркин (Барабанов, Рукавишников), 42:20 (0:5). Мозес (Дадонов), 45:54 (0:6).
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция