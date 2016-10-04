Олег Знарок: До идеальной игры СКА еще далеко

Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (6:0).

- Хороший счет, хорошая атмосфера, хорошая команда у пана Ржиги. Нам было тяжело с самого начала, счет 6:0 не говорит об обратном. Хорошая игра, но до идеальной игры нам еще далеко.

- Насколько важно было победить после поражения в Хорватии и перед игрой с ЦСКА?

- Нам важно побеждать в каждом матче. Мы к этому стремимся, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, СКА разгромил «Слован» в Братиславе со счетом 6:0. Хет-трик оформил Илья Ковальчук, еще по голу забили Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес. Вратарь Игорь Шестеркин провел третий матч на ноль.

Армейцы набрали 39 очков в 17 играх и остались на второй позиции в Западной конференции. Словацкий клуб идет на 13-м месте, имея в активе 16 очков после 15 встреч.

6 октября СКА примет в Ледовом дворце ЦСКА, а «Слован» встретится в Братиславе с «Северсталью».