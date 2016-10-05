Сергей Павлов: Ожидал ли я отставки из «Арсенала»? Это не столь важно теперь

Сергей Павлов, уволенный с поста главного тренера тульского «Арсенала» пока воздерживается от развернутых комментариев.

– Я пока нахожусь в клубе, – сказал Сергей Павлов корреспонденту Sovsport.ru. – Сейчас планирую так же посетить базу, где увижусь с ребятами. Что еще комментировать?

– Насколько для вас неожиданной стала отставка? Или, наоборот, вы ее ожидали?

– Это не столь важно теперь.

Напомним, одним из претендентов на пост главного тренер «Арсенала» является Дмитрий Аленичев, ранее уже работавший с клубом.