Сергей Павлов: Ожидал ли я отставки из «Арсенала»? Это не столь важно теперь
Сергей Павлов, уволенный с поста главного тренера тульского «Арсенала» пока воздерживается от развернутых комментариев.
– Я пока нахожусь в клубе, – сказал Сергей Павлов корреспонденту Sovsport.ru. – Сейчас планирую так же посетить базу, где увижусь с ребятами. Что еще комментировать?
– Насколько для вас неожиданной стала отставка? Или, наоборот, вы ее ожидали?
– Это не столь важно теперь.
Напомним, одним из претендентов на пост главного тренер «Арсенала» является Дмитрий Аленичев, ранее уже работавший с клубом.
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