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Сергей Павлов: Ожидал ли я отставки из «Арсенала»? Это не столь важно теперь

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сергей Павлов, уволенный с поста главного тренера тульского «Арсенала» пока воздерживается от развернутых комментариев.

– Я пока нахожусь в клубе, – сказал Сергей Павлов корреспонденту Sovsport.ru. – Сейчас планирую так же посетить базу, где увижусь с ребятами. Что еще комментировать?

 Насколько для вас неожиданной стала отставка? Или, наоборот, вы ее ожидали?
– Это не столь важно теперь.

Напомним, одним из претендентов на пост главного тренер «Арсенала» является Дмитрий Аленичев, ранее уже работавший с клубом. 

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