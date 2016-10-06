Евгений Пашутин: «Астана» демонстрировала агрессивную защиту

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин остался доволен действиями подопечных в победном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Мы показали качественный баскетбол, старались контролировать игру. Немного сложно начали, «Астана» демонстрировала агрессивную защиту, прихватывали нас и цеплялись за каждый эпизод. Мы смогли быстро адаптироваться и создать достаточно комфортный задел в счете, который позволял контролировать ход матча. В большом перерыве мы внесли коррективы и стали жестче играть в защите, контролировали мяч. Разрыв стал комфортным и в четвертой четверти уже играли по счету. Очень порадовало, что команда играла единым механизмом, продемонстрировали нацеленность на результат и командный баскетбол», - приводит слова Пашутина пресс-служба казанского клуба.

Встреча, прошедшая в среду в Астане, завершилась победой гостей со счетом 84:68. В составе победителей 20 очков набрал американский защитник Кит Лэнгфорд.