Евгений Пашутин: «Астана» демонстрировала агрессивную защиту
Главный тренер
казанского УНИКСа Евгений Пашутин остался доволен действиями подопечных в
победном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».
«Мы показали
качественный баскетбол, старались контролировать игру. Немного сложно начали,
«Астана» демонстрировала агрессивную защиту, прихватывали нас и
цеплялись за каждый эпизод. Мы смогли быстро адаптироваться и создать
достаточно комфортный задел в счете, который позволял контролировать ход матча. В большом перерыве мы внесли коррективы и стали
жестче играть в защите, контролировали мяч. Разрыв стал комфортным и в
четвертой четверти уже играли по счету. Очень порадовало, что команда играла
единым механизмом, продемонстрировали нацеленность на результат и командный
баскетбол», - приводит слова Пашутина пресс-служба казанского клуба.
Встреча, прошедшая в среду в Астане, завершилась победой гостей со счетом 84:68. В составе победителей 20 очков набрал американский защитник Кит Лэнгфорд.
Матч
Состав
Астана: Одом (21), Лоури (12), Миллер (10)
УНИКС: Лэнгфорд (20), Колом (15), Кларк (13), Параховский (13)
Место и дата
05 октября 17:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция