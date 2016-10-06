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Хулен Лопетеги: Вызвал Рейну, а не Касильяса, потому что Пепе – лучший вратарь чемпионата Италии в прошлом сезоне

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sport.esКомментарии

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объяснил, почему принял решение не вызывать в национальную команду Икера Касильяса на матчи квалификации ЧМ-2018 с командами Италии и Албании.

«Мы не собираемся перед кем-то закрывать двери сборной. Конечно, как наставник национальной команды я слежу за тем, что происходит в мире футбола. У каждого человека свое мнение, но, на мой взгляд, Пепе Рейна был лучшим голкипером в чемпионате Италии в минувшем сезоне. Именно поэтому он был вызван в сборную», – цитирует специалиста Sport.es.

Напомним, Рейна провел в минувшем сезоне за «Наполи» во всех турнирах 44 матча, пропустил 29 мячей и в 15-ти встречах оставлял свои ворота «сухими».

Отметим, что Лопетеги знаком с Касильясом по совместной работе в «Порту».  

Сегодня сборная Испании проведет матч квалификации группы G с командой Италии. Начало встречи – 21.45 мск.

Матч

Италия - Испания

Место и дата

06 октября 21:45, , Текстовая трансляция


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