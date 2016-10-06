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Тульский «Арсенал» подтвердил назначение Кирьякова на пост главного тренера

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Сергей Кирьяков
Сергей КирьяковИсточник: Sovsport.ru

Новым главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Кирьяков. Данная информация подтверждается на официальном сайте российского клуба.

О сроках и условиях контракта с 46-летним специалистом не сообщается.

Кирьяков играл за московское «Динамо», немецкие клубы «Карлсруэ» и «Гамбург». Тренерскую карьеру начал в 2006 году в латвийском «Диттоне», в 2008 году возглавлял «Орел», с 2012 года работал в юношеской сборной России.

Напомним, 5 октября президентом «Арсенала» была назначен Гурам Аджоев. В этот же день был отправлен в отставку Сергей Павлов. Он возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда завоевала путевку в премьер-лигу.

В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место в РФПЛ.

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