Тульский «Арсенал» подтвердил назначение Кирьякова на пост главного тренера

Новым главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Кирьяков. Данная информация подтверждается на официальном сайте российского клуба.



О сроках и условиях контракта с 46-летним специалистом не сообщается.



Кирьяков играл за московское «Динамо», немецкие клубы «Карлсруэ» и «Гамбург». Тренерскую карьеру начал в 2006 году в латвийском «Диттоне», в 2008 году возглавлял «Орел», с 2012 года работал в юношеской сборной России.



Напомним, 5 октября президентом «Арсенала» была назначен Гурам Аджоев. В этот же день был отправлен в отставку Сергей Павлов. Он возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда завоевала путевку в премьер-лигу.



В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место в РФПЛ.