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Виталий Мутко: 17 октября планирую приехать в Петербург и поговорить без понтов

Андрей Ефимов
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о текущих проблемах при подготовке инфраструктуры к Кубок конфедераций-2017 и чемпионату мира по футболу 2018.

- Мы выкатываемся на завершающий этап подготовки к чемпионату мира. 80 процентов объектов находятся в активной стадии строительства. Но есть и проблемы, 25 объектов тревожат.

По стадиону «Спартака» недавно говорили, что необходима временная инфраструктура, которую после чемпионата мира придется убрать. Но она не имеет наследия. Не забывайте, что наши ресурсы ограничены. Нужно находить компромиссы.

Еще никого не прижали, хотя вы постоянно нарушаете сроки. Мы не можем постоянно танцевать польку-бабочку с взлетной полосой в Калининграде. В Ростове по вопросу с гостиницей постоянно слышим, что инвестор придет и «зафигачит» этот отель. В Саранске проблемы с аэропортом. Дойдет до того, что контрольные органы доложат президенту, что эти проблемы не решаются и придется делать кадровые перестановки.

Петербург вызывает тревогу, он в желтой зоне. 17 числа планирую туда приехать. Нужно закрыться и поговорить без понтов. Ситуация схвачена, но нужно наверстывать по срокам. В Казани есть вопросы по вводу футбольного поля. Дали вам деньги, а вы не можете ничего сделать. Слышу, что мы работаем, но нет проектной документации. Как вы собираетесь вводить стадион в эксплуатацию? Это еще хорошо, что я перенес товарищескую игру сборной в Грозный, - цитирует Мутко «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира  пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.  

Министр спорта РФ Виталий Мутко переизбран на новый срок на пост президента РФС. Кроме него на пост главы РФС претендовал экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев.  За Мутко было отдано 266 голосов (65,2%), Газзаев получил 142 голоса (34,8%).

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