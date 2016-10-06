Сергей Павлов: В Туле осталась часть моего сердца
Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов рассказал о прощании с командой.
«Тула - футбольный город, здесь и руководители предприятий, и губернатор любят футбол. Здесь всё будет нормально. Ребят просил не забывать, для кого они играют. Болельщикам пожелаю немножко терпения и удачи нам всем. Я с удовольствием работал в этом городе, буду приезжать сюда. Часть сердца моего осталась здесь», - заявил Павлов в интервью пресс-службе «Арсенала».
Напомним, что Павлов был отправлен в отставку 4 октября. Его место занял Сергей Кирьяков.
«Тула - футбольный город, здесь и руководители предприятий, и губернатор любят футбол. Здесь всё будет нормально. Ребят просил не забывать, для кого они играют. Болельщикам пожелаю немножко терпения и удачи нам всем. Я с удовольствием работал в этом городе, буду приезжать сюда. Часть сердца моего осталась здесь», - заявил Павлов в интервью пресс-службе «Арсенала».
Напомним, что Павлов был отправлен в отставку 4 октября. Его место занял Сергей Кирьяков.
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