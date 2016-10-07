Елизавета Туктамышева: Тройной аксель постараюсь вернуть к серии «Гран-при»

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева заявила, что надеется восстановить свой коронный прыжок, аксель в 3,5 оборота, к стартам в серии «Гран-при».

Тройной аксель помог Туктамышевой выиграть чемпионат мира полуторагодичной давности в Шанхае. В прошлом сезоне фигуристка этот прыжок стабильно не исполняла и не сумела отобраться в сборную для участия в чемпионатах Европы и мира. В четверг на турнире «Финляндия Трофи» в городе Эспоо Туктамышева исполнила в короткой программе только двойной аксель и простейший из каскадов «3-3» - два тулупа. Она занимает промежуточное четвертое место.



- На тренировках я тройной делаю, - рассказала Туктамышева в смешанной зоне. - Попробую здесь перед произвольным прокатом. Но в самой программе исполнять его, наверное, не буду. Он еще нестабильный, и кататься после него труднее.

- К этапам Гран-при вернете?

- Постараемся это сделать.

- В какой-то момент придется ведь усложнять и в других элементах программы? Каскад из двух тройных тулупов сейчас не очень конкурентоспособен.

- Сейчас надо прийти в себя, а не за первые места бороться. Нормально прыгать, нормально кататься. Ощущения приходят, но они пока еще слишком свежи.