Абдул-Керим Эдилов принял вызов Крылова, вступившегося за Емельяненко
Чеченский боец Абдул-Керим Эдилов принял вызов на бой украинца Никиты Крылова.
«Я жду уже 10 месяцев звонка от UFC, и моей радости не будет предела, если первым бойцом, предложенным мне для встречи в октагоне, будешь ты. Мне без разницы, где, когда и в какой организации с тобой драться. Не будем устраивать шоу в «Инстаграме», а покажем шоу в клетке. Каждый мужчина должен отвечать за свои слова, надеюсь, ты не забудешь своих слов, и мы решим этот вопрос, как настоящие мужчины и как настоящие профессионалы», - написал Эдилов.
Я жду уже 10 месяцев звонка от UFC и моей радости не будет предела, если первым бойцом, предложенным мне для встречи в октагоне будешь ты @nikitakrylovufc . Мне без разницы где, когда и в какой организации с тобой драться. Не будем устраивать шоу в инстаграмме, а покажем шоу в клетке. Каждый мужчина должен отвечать за свои слова, надеюсь ты не забудешь своих слов и мы решим этот вопрос как настоящие мужчины и как настоящие профессионалы.
Напомним, Крылов вызвал на бой Эдилова за критику президента Союза ММА России Федора Емельяненко по поводу боев детей в Грозном.
Несколько дней назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Емельяненко отметил, что организация боев между детьми противоречит правилам.