Абдул-Керим Эдилов принял вызов Крылова, вступившегося за Емельяненко

Чеченский боец Абдул-Керим Эдилов принял вызов на бой украинца Никиты Крылова.

«Я жду уже 10 месяцев звонка от UFC, и моей радости не будет предела, если первым бойцом, предложенным мне для встречи в октагоне, будешь ты. Мне без разницы, где, когда и в какой организации с тобой драться. Не будем устраивать шоу в «Инстаграме», а покажем шоу в клетке. Каждый мужчина должен отвечать за свои слова, надеюсь, ты не забудешь своих слов, и мы решим этот вопрос, как настоящие мужчины и как настоящие профессионалы», - написал Эдилов.

Напомним, Крылов вызвал на бой Эдилова за критику президента Союза ММА России Федора Емельяненко по поводу боев детей в Грозном.

Несколько дней назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Емельяненко отметил, что организация боев между детьми противоречит правилам.