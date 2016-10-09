Исландия дома обыграла Турцию
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне
УЕФА между сборными Исландии и Турции завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:0 в пользу сборной Исландии.
Открыт счет был после дальнего
удара и автогола Омера Топрака. Затем после заброса издали результат удвоил
Альфред Финбогассон.
Исландия набрала семь очков и
вышла на второе место в группе I. У
Турции два очка и четвертое место.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию
матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа I
3-й тур
Матч
Голы
Топрак 42 (1:0 - автогол). Финнбогасон 44 (2:0).
Состав
Исландия: Халлдорссон, Бьярнасон Т. (Магнуссон, 86), Сигурдссон Р., Севарссон, Скуласон, Бьярнасон Б., Арнасон, Сигурдссон Г., Бодварссон (Сигурдарссон, 63), Финнбогасон (Кьяртанссон, 68), Гудмундссон
Турция: Бабакан, Топрак, Озбайракли, Айхан, Озтекин (Тосун, 60), Эркин, Шен (Эрдинч, 67), Чалханоглу, Топал, Туфан (Кигерчи, 43), Мор
Предупреждения:
Бьярнасон Б., 38; Бьярнасон Т., 76 - Шен, 40; Мор, 54
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
09 октября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция