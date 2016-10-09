Исландия дома обыграла Турцию

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Исландии и Турции завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной Исландии.

Открыт счет был после дальнего удара и автогола Омера Топрака. Затем после заброса издали результат удвоил Альфред Финбогассон.

Исландия набрала семь очков и вышла на второе место в группе I. У Турции два очка и четвертое место.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Группа I

3-й тур