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Министерство спорта будет ликвидировано

Министерство спорта Российской Федерации может быть ликвидировано уже в ближайшее время.

Об этом «Советскому спорту» сообщили в аппарате Правительства. Функции, которые выполняли Минспорта, Ростуризм и Росмолодежь будут объединены в единое агентство в прямом подчинении правительству. Имя нового руководителя пока не оглашается.

Напомним, что в нынешнем виде Министерство спорта было создано в 2012 году. До этого оно называлось Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, и в его состав входили подразделения, позже выделенные в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). С 2008 года этим ведомством руководил Виталий Мутко. По имеющейся информации, после реорганизации министерства он может покинуть ведомство и получить статус вице-премьера.


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