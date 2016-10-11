Елена Исинбаева не рвется в президенты МОК

Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева не намерена в обозримом будущем претендовать на пост президента МОК.

Двукратная олимпийская чемпионка определилась со своим планами на ближайшее будущее.

- Я нащупала в спорте свой путь, вижу свою цель и надеюсь добиться того, к чему стремлюсь, - сказал Елена Исинбаева «Советскому спорту» в Доброграде, где проходит Международный форум «Россия – спортивная держава».

- Но вы всегда стремитесь к максимуму, может быть, надеетесь в один прекрасный день стать президентом МОК?

- Нет, я реалистка и таких заоблачных целей перед собой не ставлю. На сегодняший день то, что меня выбрали в комиссию спортсменов МОК, уже огромная победа, не только моя, но и всей нашей страны. Мне было приятно, что спортсмены всего мира оказали мне свое доверие. Хочется работать в МОК и защищать интересы атлетов России и всего мира.