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Виталий Мутко: По большому счету, в России нет никакого профессионального спорта

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Официальный сайт Президента РоссииКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что закон о профессиональном спорте может нанести вред ряду видов спорта.

«Если говорить, по большому счету, у нас нет никакого профессионального спорта. Просто хотелось бы, чтобы тут мы аккуратными были, потому что Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы, женский хоккей или гандбол, или водное поло, или женский хоккей с шайбой или с мячом. У нас очень много видов спорта, а мы их называем профессиональными. Сейчас правительство разработало закон о профессиональном спорте.

Мы попробуем найти новые формы привлечения ресурсов: это тотализатор, это ставки, это лотереи, это то, что сегодня могло бы принести некие доходы в спорт. Но рекламный рынок очень слабый, и, конечно, виды, если мы сейчас прекратим… Они за собой тащат детско-юношеский, массовый спорт. И конечно, на это хотелось бы также обратить внимание, чтобы сразу мы это не сделали. Поэтому дальнейшая работа будет вестись и по совершенствованию законодательства», – приводит слова Мутко официальный сайт президента России.

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