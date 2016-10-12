СМИ сообщили о нападении на дочь Федора Емельяненко

В Москве совершено нападение на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. В результате она попала в больницу.

Как сообщает «МК», инцидент произошел в конце прошлой недели. Нападение было совершено на среднюю дочь от второго брака спортсмена. Издание сообщает, что на девятилетнюю девочку неожиданно напали и ударили в грудь с тем расчетом, чтобы травмы не будет видно, а сердце ребенка пострадало.

«Тем не менее она каким-то чудом дошла с портфелем до дома. Благо, что живет недалеко. Сначала девочка не стала ничего рассказывать маме. Но потом ее стали мучить боли. Все выходные она пролежала, мама заметила это и решила отвести ее к доктору», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Также сообщается, что дочери Федора Емельяненко поставили диагноз «ушиб грудной клетки и брюшной полости».

«Девочка не может описать тех, кто на нее напал. Но складывается впечатление, что она что-то скрывает. Возможно, ее запугали те, кто напал?», – приводит «МК» слова представителей правоохранительных органов.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.