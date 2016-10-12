СМИ сообщили о нападении на дочь Федора Емельяненко
В Москве совершено нападение на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. В результате она попала в больницу.
Как сообщает «МК», инцидент
произошел в конце прошлой недели. Нападение было совершено на среднюю дочь от
второго брака спортсмена. Издание сообщает, что на девятилетнюю девочку неожиданно напали и
ударили в грудь с тем расчетом, чтобы травмы не
будет видно, а сердце ребенка пострадало.
«Тем не менее она каким-то чудом дошла с портфелем до дома. Благо, что
живет недалеко. Сначала девочка не стала ничего рассказывать маме. Но потом ее
стали мучить боли. Все выходные она пролежала, мама заметила это и решила отвести
ее к доктору», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
Также сообщается, что дочери Федора Емельяненко поставили диагноз «ушиб
грудной клетки и брюшной полости».
«Девочка не может описать тех, кто на нее напал. Но складывается
впечатление, что она что-то скрывает. Возможно, ее запугали те, кто напал?», – приводит «МК» слова представителей правоохранительных органов.
Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном
боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана
Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны
чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной
общественности, напротив, высказалась в его защиту.