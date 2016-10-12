33 российских игрока начнут сезон в НХЛ
Клубы НХЛ
определились с составами на старт сезона. В стартовые составы попали 33 игрока
из России.
Наибольшее российское представительство у «Монреаля», «Колорадо» и «Тампы-Бэй» (по четыре игрока).
«Баффало»
Дмитрий Куликов, защитник
«Бостон»
Антон Худобин, вратарь
«Ванкувер»
Никита Трямкин, защитник
«Вашингтон»
Дмитрий Орлов, защитник
Евгений Кузнецов, нападающий
Александр Овечкин, нападающий
«Виннипег»
Александр Бурмистров, нападающий
«Детройт»
Алексей Марченко, защитник
«Коламбус»
Сергей Бобровский, вратарь
«Колорадо»
Семен Варламов, вратарь
Никита Задоров, защитник
Федор Тютин, защитник
Михаил Григоренко, нападающий
«Монреаль»
Алексей Емелин, защитник
Андрей Марков, защитник
Михаил Сергачев, защитник
Александр Радулов, нападающий
«Нью-Джерси»
Сергей Калинин, нападающий
«Айлендерс»
Николай Кулемин, нападающий
«Рейнджерс»
Павел Бучневич, нападающий
«Питтсбург»
Евгений Малкин, нападающий
«Сент-Луис»
Владимир Тарасенко, нападающий
Наиль Якупов, нападающий
«Тампа-Бэй»
Андрей Василевский, вратарь
Никита Нестеров, защитник
Никита Кучеров, нападающий
Владислав Наместников, нападающий
«Торонто»
Никита Зайцев, защитник
«Филадельфия»
Иван Проворов, защитник
Роман Любимов, нападающий
«Чикаго»
Артем Анисимов, нападающий
Артемий Панарин, нападающий
«Эдмонтон»
Антон Слепышев, нападающий