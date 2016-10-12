НИИ детской хирургии и травматологии: У нас есть пациентка Мария Емельяненко
В Научно-исследовательском
институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента
здравоохранения города Москвы находится пациентка, которую зовут Мария
Емельяненко. Об этом в НИИ сообщили «Советскому спорту».
При
этом сотрудники НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью российского
бойца ММА Федора Емельяненко.
Ранее «Московский комсомолец» сообщил о том, что
дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При этом
издание сообщало, что девочке девять лет. Отметим, что дочь Федора, Мария - 1999 года рождения.
Напомним, что ранее Федор Емельяненко
раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях
участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления
Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых
спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его
защиту.