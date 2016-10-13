Спортивное рыболовство может войти в программу Олимпийских игр в Токио

Международная конфедерация спортивного рыболовства (CIPS) подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение вида спорта в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

По мнению руководителей конфедерации, спортивное рыболовство, пользующееся большой популярностью, позволит расширить универсальность олимпийского движения. Президент CIPS Ференц Салаи считает, что древняя и справедливая система конкуренции в рыбалке соответствует олимпийским принципам.

Отдельно отмечается, что пойманная во время соревнований рыба будет возвращена в воду.

При этом критики идеи считают, что фактор везения играет слишком большую роль в рыбалке, она непонятна зрителям, и за ней скучно смотреть.

Спортивное рыболовство уже было представлено на Олимпиаде. В 1900 году на Играх в Париже рыбалка входила в неофициальную часть программы. В соревнованиях приняли участие представители шести стран, но информация о победителе не сохранилась.

Добавим, что в программу Олимпийских игр в Токио уже включены скейтбординг, серфинг, скалолазание, карате и бейсбол.