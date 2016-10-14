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Нападающий «Магнитки» Войтек Вольски находится в реанимации

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Форвард магнитогорского «Металлурга» находится в реанимации. Об этом сообщил официальный сайт команды.

«К сожалению, травма нападающего магнитогорского «Металлурга» Войтека Вольски, полученная им на 48-й минуте домашнего матча с астанинским «Барысом», оказалась достаточно серьезной – перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица.

После проведенного консилиума докторами медсанчасти ОАО «ММК» было решено, что хирургической коррекции переломов не требуется.

В настоящий момент Войтек Вольски находится в реанимации, что связано с необходимостью постоянного контроля за состоянием игрока и введением специализированных препаратов.

15 октября Войтек будет переведен в отделение нейрохирургии, а через несколько дней будет решен вопрос о месте его дальнейшего лечения.

Согласно ориентировочным срокам восстановления Войтека Вольски, игрок выбыл из состава до конца сезона КХЛ 2016/17 годов», - говориться в сообщении пресс-службы.

Напомним, во вчерашней игре с «Барысом», в попытке выбить шайбу, нападающий «Магнитки» неудачно врезался в борт. После столкновения Вольски был доставлен в больницу.

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