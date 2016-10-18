Лига чемпионов. ЦСКА – «Монако», «Байер» - «Тоттенхэм» и другие матчи
Результаты
матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига
чемпионов
Групповой
этап
Третий
тур
18
октября
Группа Е
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Группа F
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Жозе Алваладе, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
Группа G
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Ян Брейдель, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция
Группа H
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Жерлан, Текстовая трансляция
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