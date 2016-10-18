Лига чемпионов. ЦСКА – «Монако», «Байер» - «Тоттенхэм» и другие матчи

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«Ласина в лосинах!» Как ЦСКА тренировался перед матчем против «Монако» Как ЦСКА тренировался перед матчем против «Монако».

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Валер Жермен: Пусть серия Акинфеева прервется. Но после матчей с нами Нападающий «Монако» Валер Жермен на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА пожелал вратарю армейцев Игорю Акинфееву, чтобы его неудачная серия с пропущенными голами прервалась, но уже после встреч с французским клубом.

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Алексей Березуцкий: Защите ЦСКА и без Фалькао будет тяжело Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» сказал, что потеря Радамеля Фалькао не сделает соперника армейцев слабее.

Леонид Слуцкий: Еременко не может даже тренироваться с ЦСКА Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» подтвердил, что временно отстраненный УЕФА полузащитник армейцев Роман Еременко не может даже тренироваться с командой.

Леонид Слуцкий: Спокойно отношусь к адресованным мне баннерам Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» сказал, что не переживает из-за творчества армейских болельщиков, которые на игре чемпионата России с «Уфой» адресовали ему слегка оскорбительный баннер.

Леонид Слуцкий: Акинфеев готовится к «Монако», Дзагоев не сыграет Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» сказал, что полузащитник Алан Дзагоев не примет участие в игре.

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